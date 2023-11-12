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رداً على استهداف المدنيين في غزة... فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

12
NOVEMBER
2023
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الشرق الأوسط السعودية: بغداد:

قالت فصائل عراقية مسلحة، في بيان مقتضب اليوم (الأحد)، إنها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية «بالأسلحة المناسبة» رداً على استهداف المدنيين في غزة.

 

ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه من عدمه، غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات، دون خوض في التفاصيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

 

والسبت، قال مصدران أمنيان لوكالة «رويترز» للأنباء إن قاعدة الحرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية تم استهدافها بطائرة مسيرة مسلحة. وأضاف المصدران أن الهجوم تسبب في تضرر البنية التحتية.


كما أعلنت جماعة مسلحة عراقية، السبت، أنها استهدفت قاعدة «رميلان» الأميركية في سوريا بطائرتين مسيرتين.

 

وقالت جماعة «المقاومة الإسلامية في العراق» إنها استهدفت «القاعدة التابعة للاحتلال الأميركي في سوريا، بواسطة طائرتين مسيّرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر».

 

وأصدرت فصائل عراقية عدة بيانات مؤخراً تعلن فيها استهداف قواعد أميركية في المنطقة، رداً على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقول الفصائل إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.


الشرق الأوسط
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