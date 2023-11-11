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الجهاد الإسلامي ردا على مقررات القمة العربية الإسلامية المشتركة: ربما كان البيان ليكتسب شيئاً من المصادقية لو بادرت الدول المطبعة مع الكيان إلى قطع علاقاتها معه

11
NOVEMBER
2023
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صدر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين البيان التالي:

تعقيباً على المقررات الصادرة عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض،اليوم السبت 11/11/2023:

- إن صيغ (الإدانة) و(المطالبة) و(الدعوة) التي ضج بها البيان الختامي يوحي وكأن البيان صادر عن هيئة غير ذي صلة بما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، لا عن اجتماع 57 دولة، بدت من خلال بيانها وكأنها لا تملك شيئاً، ولا تقوى على شيء، سوى المناشدة والمطالبة.

- يعكس البيان الختامي تنصل الدول العربية والإسلامية مجتمعة من مهامها والنأي بنفسها عن واجبها في حماية الأمن القومي العربي والإسلامي، والتخلي عن فلسطين وأهلها للكيان الصهيوني ورعاته الغربيين.

- نعبر عن استغرابنا الشديد لما ورد في البيان الختامي لجهة (التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002)، والتذكير بان (الشرط المسبق للسلام مع تل أبيب واقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية)، ولا سيما في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الكيان.

- ربما كان البيان ليكتسب شيئاً من المصادقية لو بادرت الدول العربية والإسلامية المطبعة مع الكيان إلى قطع علاقاتها معه، أسوة ببعض دول أمريكا اللاتينية التي لا تربطها بفلسطين وشعبها لا العروبة ولا الإسلام.

- إن ما ورد من مقررات في البيان الختامي يرسل إلى الأمة العربية والإسلامية رسالة مفادها أن هذه الأنظمة باتت عاجزة عن حماية شعوبها وعن الدفاع عن مقدسات الأمة، وأن شعوبها متروكة لقمة سائغة للكيان الصهيوني وللإدارة الأمريكية.

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