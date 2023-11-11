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لقاء جمع السيسي والاسد: وقوف ضد سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة

11
NOVEMBER
2023
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بحث الرئيسان السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غـزة، كما بحثا الوضع في سوريا.   

وأكد الرئيسان على العمل المشترك لدعم صمود أهل غزة، ووقوف سوريا ومصر ضد سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة التي يعمل عليها الكيان الإسرائيلي. 

واعتبر الرئيس الأسد أن العدوان على غزة هو محاولة إسرائيلية جديدة لتصفية القضية الفلسطينية,

وأكد الرئيس السيسي كم جهته رفض بلاده محاولات التهجير التي تطال أهلنا في غزة، مجددا تأكيده وقوف مصر مع سورية في حربها ضد الإرهاب وتمسكها بوحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها.

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