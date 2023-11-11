القمة العربية الغير العادية.. بن سلمان: يجب إقامة دولة فلسطين على حدود 1967

A + A -

انطلقت القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، السبت، بحضور عدد من قادة وعماء العالم العربي والإسلامي، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات.

وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى مقر انعقاد القمة، واستقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تصافحا، وهو اللقاء الأول الذي يجمع بين محمد بن سلمان ورئيس إيران الذي يقوم أيضا بأول زيارة للمملكة.

كما وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واستقبله الأمير محمد بن سلمان، ووصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى مقر انعقاد القمة.

ونيابة عن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرياض، على رأس وفد الإمارات إلى القمة العربية-الإسلامية المشتركة غير العادية التي تستضيفها السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما وصل إلى الرياض، السبت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووصل إلى الرياض في وقت سابق، رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان قد وصل الرياض الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي للمشاركة في أعمال القمة العربية- الإسلامية، في أول زيارة لرئيس إيراني إلى المملكة منذ سنوات.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما وصل إلى مقر انعقاد القمة العربية- الإسلامية غير العادية، كل من رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والرئيس السوري، بشار الأسد، إضافة إلى رئيس الوزراء الأوزبكي، عبدالله أريبوف، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو.

وتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية -الإسلامية المشتركة الاستثنائية في الرياض، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ومع اكتمال وصول الوفود المشاركة، اجتمع رؤساء الوفود لالتقاط صورة تذكارية جماعية قبل انطلاق أعمال القمة، وتوسط الحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في حسابها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، بانطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة في القمة.

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على "ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا لفتح معبر رفح وتدفق المساعدات"، معربًا عن "قلق دولة قطر العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في غزة".

وشدد على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأضاف، "نرفض بشكل قاطع جرائم الاحتلال بحق السكان في غزة ونعتبرها تصعيدا خطيرا".

واعتبر أن "جرائم الاحتلال بحق سكان غزة تصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أجمد أبو الغيط "أنّ "وقف إطلاق النار في قطاع غزة أولوية قصوى و"آلة الحرب الإسرائيلية تستمر باستهداف المدنيين لاسيما النساء والأطفال".

وأكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على "رفضنا القاطع للحرب في فلسطين مجدداً" مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية".

واضاف: "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية لتبرهن على ازدواجية المعايير".

وتابع بن سلمان: "يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أنّ "القوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء".

واضاف: "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء".

ودعا عبّاس "لحشد دعم دولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها بما يشمل إعادة إعمار غزة".

وطالب عبّاس "بحل قضية اللاجئين بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ".