بايدن يعلن عن "هدن إنسانية" في غزة!

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن إسرائيل وافقت على "هدن" إنسانية في غزة إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" من شأنها مساعدة المدنيين على الفرار من القتال وإدخال مزيد من المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وذكر البيت الأبيض أنه ستكون هناك فترات توقّف يومية في القتال لمدة أربع ساعات في شمال غزة، مع إعطاء تحذير قبل ثلاث ساعات.

وقال بايدن على منصة إكس "لأسابيع، كنت أتحدث مع قادة إسرائيل حول أهمية الهدن الإنسانية".

وأضاف "اعتبارا من اليوم، سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للناس بالفرار من المناطق المعادية في غزة".

وتابع أن الآلاف قد "تمكنوا بالفعل من الوصول إلى أماكن آمنة. فترات التوقف هذه سوف تساعد في نقل المدنيين إلى مناطق أكثر أمانا بعيدا عن القتال النشط. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح".