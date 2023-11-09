"القسام" اعلنت مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

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أعلنت "كتائب القسام" في بيان، "مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاما، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم".

واوضحت ان "الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاماً من موديعين، وتحمل البطاقة رقم (214179293)، قد قتلت في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة".



واشارت أيضا الى "إصابة جندي أسير إصابة متوسطة في القصف، وأنها ستصدر في وقت لاحق مادة توثق صحة هذا الإعلان"، بحسب "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر فيه أسيرة إسرائيلية مسنة تناشد إطلاق سراحها عبر التبادل، وظهر أيضا في الفيديو يجيل يعقول بعمر 13 سنة يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراحه فورا.



واتهم الأسيران نتنياهو بأنه "السبب في كل شيء سيء قد حصل معهما"، وأكدا أن "القصف الإسرائيلي هو من يقتل الأسرى والأطفال الفلسطينيين على حد سواء".