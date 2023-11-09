وزير الدفاع البريطاني: هذا شرط انتهاء الحرب في غزة

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أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الحرب في قطاع غزة ستنتهي عندما تشعر إسرائيل بأمنها داخل حدودها.

كما دعا حركة حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تدفع بإسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في غزة.

وأضاف كليفرلي:

نريد أن نرى الشعب الفلسطيني آمنا، وندعم إسرائيل في تطلعاتها للسلام والدفاع عن النفس.

نعمل من أجل الحل الطويل الأمد وهو دولة فلسطينية مسالمة بجانب دولة إسرائيلية آمنة وهذا كان موقفا طويلا للملكة المتحدة ونعمل من أجل تحقيق ذلك.

نريد السلام فنحن نحزن لفقدان الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر ونحزن لمقتل الفلسطينيين الذين يقتلون في العملية العسكرية.

التقيت بقيادة السلطة الفلسطينية في الرياض، ونستمر بالعمل من أجل الهدف الرئيسي وهو حل دولتين مسالمتين.

تحدثت مع نظيري سامح شكري، مصر دورها مهم في المنطقة، نريد أن تقاد غزة من قبل فلسطينيين ملتزمين بالسلام.

ما يحدث في غزة يفطر القلوب، ما علينا فهمه هو أن إسرائيل تبحث عن الدفاع عن نفسها بعد الهجمات الفظيعة في 7 أكتوبر.

ندرك أن حماس تخبئ قدراتها العسكري، لا نريد أن نرى الغزيين والإسرائيليين يقتلون.

أدعوا حماس لإطلاق سلاح الرهائن، وعندما ستشعر إسرائيل أنها بأمان ستوقف عمليتها العسكرية.