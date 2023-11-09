توقيف الناشطة الفلسطينية أبو دقة بعد التصديق على ترحيلها

A + A -

أُوقفت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، في باريس، بعد ساعات من التصديق على ترحيلها، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس".



وألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية قرارًا أصدرته المحكمة الإدارية، في باريس، بتعليق أمر الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية.



وقالت محاميتها جولي غونيديك لوكالة فرانس برس إنّ الناشطة أوقفت ووضعت تحت نظام "الاعتقال الإداريّ".



وأوضحت أن مريم أبو دقة ستوضع الآن تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز، مضيفة "سنطعن في القرار".



ووفق غونيديك، كان لدى مريم أبو دقة "تذكرة عودة" محجوزة ليوم 11 تشرين الثاني، نحو مصر.