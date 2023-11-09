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"لم يعجبني".. مسؤول تركي يتناول طعاما وحلوى ويرفض دفع الحساب!

9
NOVEMBER
2023
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أثار تصرف أقدم عليه حاكم منطقةٍ تركية الكثير من الجدل في البلاد، ما أرغم وزارة الداخلية التركية على التحرك اليوم الأربعاء بشأن واقعة حصلت شمال شرقي البلاد على البحر الأسود بعد الانتقادات التي واجهتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي التفاصيل رفض حاجي كريم ميرال، حاكم منطقة يوسفلي التابعة لولاية أرتوين، دفع فاتورة المطعم الذي تناول فيها وجبة الغداء مع طبق الحلوى بذريعة أن المنتجات الغذائية في المطعم لم تنل إعجابه، وفق ما أوردت وسائل إعلامٍ محلّية.
 
ووثقت كاميرات المراقبة تناول المسؤول التركي مع ضيوفه، الطعام والحلوى داخل المطعم وامتناعه عن دفع الحساب لاحقاً، ليقوم صاحب المطعم الذي يدعى فرهات كودات بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار سخطاً شعبياً في البلاد على نطاقٍ واسع.
 
واتهم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حاكم منطقة يوسفلي باستغلال نفوذه ووظيفته خاصة أن صاحب المطعم طالبه بدفع الفاتورة لكنه امتنع عن ذلك بذريعة أن الوجبة التي تناولها مع الحلوى "لم تكن جيدة"، على حدّ تعبّيره.
 
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشره صاحب المطعم، فقد كان المسؤول التركي رفقة شخصين آخرين عندما تناولوا جميعاً الطعام والحلوى وامتنعوا عن دفع الفاتورة في نهاية المطاف.
 
وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بإقالته من منصبه، وهو ما استدعى وزارة الداخلية للتحرّك.
 
وأعلن حاكم ولاية أرتوين التي تتبع لها منطقة يوسفلي التي امتنع حاكمها عن دفع فاتورة المطعم أن وزارة الداخلية قامت بتعيين مفتّش وبدأت بالفعل تحقيقاً ضد حاكم المنطقة.
 
ومن المرجّح أن يتمّ عزل حاكم منطقة يوسفلي من منصبه لاسيما إن كان قد امتنع عن دفع فواتير مطاعم أخرى، وفق ما أفاد موقع NTV المحلي.
 
ولم يكشف صاحب المطعم عن قيمة الفاتورة التي امتنع المسؤول التركي عن دفعها.
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