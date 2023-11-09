المرشحون الجمهوريون يلتقون في مناظرة ثالثة يغيب عنها ترامب

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تعقد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا المناظرة الثالثة بين خمسة من المتنافسين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024.

ويغيب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا وفق استطلاعات الرأي، دونالد ترامب، عن هذه المناظرة.

ويشارك في المناظرة كل من حاكم فلوريدا رون دي سانتس، والحاكمة السابقة لساوث كارولينا نيكي هيلي، والسيناتور من الولاية ذاتها تيم سكوت، والحاكم السابق لنيوجرسي كريس كرستي، فضلا عن رجل الأعمال فيفك راماسوامي.

ومن المتوقع أن تركز المناظرة على قضايا رئيسية من بينها السياسة الخارجية، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة، فضلا عن تأمين الحدود والوضع الاقتصادي.