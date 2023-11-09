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الوطن السورية: كشفت مصادر مطلعة أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، على حين أعلنت الأمم المتحدة أن مصر وافقت على نشر فريق أممي يتخذ من مدينة العريش مقراً له وذلك من أجل تقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات للقطاع،

وذلك بالتزامن مع تجهيز 70 شاحنة تمهيداً لعبورها معبر رفح، وذلك مع إعلان الجانب الفلسطيني عن السماح بعبور عدد من حملة الجنسيات الأجنبية من القطاع إضافة إلى 107 مصريين.

فقد نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.



وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كل الأطراف.