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غليان الشارع العربي والدولي ضد «اسرائيل» بدا يشكل قلقا فعليا لقادة الانظمة العربية... هدنة لمدة 3 ايام

9
NOVEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حسب المتابعين للتطورات العسكرية في غزة، عامل الوقت ليس لمصلحة اميركا و «اسرائيل» مطلقا، وغليان الشارع العربي والدولي ضد «اسرائيل» بدا يشكل قلقا فعليا لقادة الانظمة العربية، والخوف من فلتان الشارع وهز الاستقرار العام نتيجة المجازر اليومية، هذه الهواجس نقلها القادة العرب لوزير الخارجية الاميركي بلينكن الذي وعدهم بانجاز هدنة مؤقتة تكون هدية واشنطن للقمتين العربية والاسلامية في الرياض السبت والاحد، واعلنت هيئة البث الاسرائيلية، انه تم تقريبا التوصل الى هدنة ووقف لاطلاق لمدة 3 ايام، وافادت وكالة روسيا اليوم، بان الهيئة الرسمية الاسرائيلية، اشارت الى انه خلال الهدنة سيتم اطلاق سراح من 15 الى 20محتجزا من الجنسيات الاجنبية مقابل ادخال التموين والمعدات الطبية.

الديار
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