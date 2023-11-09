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لو كان المدنيون الفلسطينيون يحسنون قيادة الدبابات لكانوا نقلوا الى غزة اكثر من 30 دبابة

9
NOVEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يقول قيادي فلسطيني في بيروت «لو كان المدنيون الفلسطينيون يحسنون قيادة الدبابات لكانوا نقلوا الى غزة اكثر من 30 دبابة تركها طواقمها» هذه المعلومات يتداولها قادة مخابرات جيوش العالم، وهزت الهيبة العسكرية الاسرائيلية التي يريد نتنياهو استعادتها حتى لو كان الثمن محو غزة عن خريطة العالم، وضربها نوويا واحراقها بـ40 الف طن من المتفجرات حتى الان، كيلا يدخل الى السجن بعد وقف اطلاق النار ومحاسبته على الاخفاقات، لكن المشكلة التي تواجهه وتعمق مازقه ومازق الادارة الاميركية يعود الى صمود حماس والفصائل الفلسطينية ووراءهم الشعب الفلسطيني في غزة لليوم الـ 34، حيث القدرة القتالية لم تتراجع مطلقا، وما زال اطلاق الصواريخ على وتيرته المرتفعة مع تصوير كل العمليات بالاضافة الى اقامة الكمائن وعمليات الالتفاف والتطويق وجر العدو الى اماكن سهلة لاصطيادهم، بالمقابل لم يسجل خروج اي مواطن فلسطيني في غزة محتجا على ممارسات حماس كما تريد «اسرائيل» التي فشلت في خلق هوة بين الشعب الفلسطيني وقياداته وحافظ على وحدته الوطنية بعكس المجتمع الاسرائيلي، وهذا ما ادهش العالم.

الديار
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