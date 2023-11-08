living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصليب الأحمر الدولي: كل ما نقدمه لسكان غزة نقطة في بحر

8
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، وأكدت أنه رغم ما تبذله اللجنة من مجهودات إلا أن ذلك يبقى نقطة في بحر.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء: "في ظل هذه الاوضاع، نود وضعكم في صورة جزء هام من الاستجابة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر للاحتياجات الانسانية في غزة".

وأكدت أن ما تقدمه وتفعله اللجنة "يبقى نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين".

وأضافت أن اللجنة "ستبقى تذكر أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك الأمور المتعلقة بمبادئ سير الأعمال العدائية (أي التمييز والتناسب والاحتياط)، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتقييد الحركة، ووصول الدعم والمساعدات الإنسانية، وحظر نشر الرعب في صفوف المدنيين، وحماية البعثات الطبية، وتمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى جميع المحرومين من حريتهم".

وأعلنت انها تمكنت حتى الآن من توفير إمدادت طبية لتسعة مرافق صحية، تكفي لتقديم العلاج لـِ 10740 مريضا في قطاع غزة.

كما نجح الفريق الجراحي التابع للجنة الدولية في إجراء أول عمليتين في مستشفى غزة الأوروبي وتحديد 40 حالة معقّدة من الإصابات الجسدية والحروق لتلقي العلاج في المستشفى. وقدمنا كذلك مستلزمات جراحات الحروب لعلاج ما يصل إلى 5000 مريض، وتم تقديم  خدمات العلاج الطبيعي لأكثر من 20 مريضا في مستشفى غزة الأوروبي.

واستطاعت اللجنة تقديم مستلزمات منزلية أساسية إلى 27300 نازح داخلي في غزة، وتقديم 5000 قرص من أقراص الكلورين لتنقية ما يصل إلى 50000 لتر من المياه في غزة.

وقدمت حتى  الآن أكثر من 5400 متر مكعب من المياه النظيفة لأكثر من 115000 شخص في جميع أنحاء غزة.

كما تمكن أكثر من 250000 شخص في مدينة غزة ودير البلح من الحصول على مياه نظيفة.

كذلك قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يزيد على 56900 لتر من الوقود لاستمرار تشغيل مرافق المياه والمرافق الصحية الحيوية في غزة.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف دعم خدمات الطوارئ وتنسيق استجابة مشتركة تحت مظلة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المصدر: RT

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   