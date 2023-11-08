إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة... بلينكن: نرفض أي تهجير قسريّ للفلسطينيين

رأى وزير الخارجية الأميركيّ أنطوني بلينكن، أنّ إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة، قائلًا: "قد تكون هناك فترة انتقالية، بعد انتهاء الصراع الدائر، حاليا، تنتهي بإقامة دولة فلسطينية."

واعتبر بلينكن، بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع، في طوكيو ألّا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة، "فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في 7 تشرين الأوّل، ومن الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة."



وجدد بلينكن رفضه أي تهجير قسريّ للفلسطينيين من غزة الآن أو بعد الحرب.



وشدد على أن قطاع غزة لن يتعرض للاحتلال الإسرائيليّ مجددًا، أو يخضع لعملية تقليص.