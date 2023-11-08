هاري وميغان لن يحضرا الاحتفال بميلاد الملك الـ75.. هل رفضا الدعوة؟

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مع اقتراب الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الـ75 يبدو أن جلالة الملك سيفتقد نجله الأصغر الأمير هاري، ولا يبدو أن هناك أي بادرة لإصلاح الأمور فيما بينهما، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

ومن المقرر أن يقيم الملك تشارلز حفلاً بمناسبة عيد ميلاده التاريخي الذي يوافق 14 نوفمبر الجاري.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" Daily Express البريطانية، إن الأنباء ترددت عن رفض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المشاركة في الحفل، وأنه لن يستقل الطائرة من ولاية كاليفورنيا حيث يقيم حالياً للسفر إلى المملكة المتحدة والاحتفال مع عائلته بهذه المناسبة الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن غرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق للملك، قوله إن قرار هاري بعدم الحضور يعد "عارًا كبيرًا". وأضاف هارولد الذي عمل لدى تشارلز وزوجته كاميلا عندما كانا أمير ويلز ودوقة كورنوال بين عامي 2005 و2011، أن الملك "سيفتقد" هاري في عيد ميلاده.

وأوضح هارولد أن دوق ساسكس "يجب أن يتواصل" مع والده "ببطاقة عيد ميلاد أو حتى مكالمة هاتفية"، معتبرا أن ذلك هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله"، مضيفاً بالقول: "تشارلز سيفتقده في أعماقه.. لقد كانا قريبين جدًا وكان من الجميل رؤية علاقتهما في ذلك الوقت".

أما الأمير هاري وزوجته ميغان فقالا إنهما لم تتم دعوتهما لحضور حفل عيد ميلاد الملك تشارلز الخامس والسبعين، وادعيا أنه لم يتم إخبارهما مطلقًا بالحدث، حيث يبدو أن الخلاف بين العائلة مستمر في التزايد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، سيكون الحفل في كلارنس هاوس وسيضم أقرب أصدقاء الملك وعائلته. وتشير التقارير إلى أن هاري وميغان لن يكونا من بين قائمة الدعوات الحميمة تلك. ومع ذلك، هناك تقارير متضاربة حول سبب الازدراء العائلي ومن هو المخطئ حقًا.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" Sunday Times البريطانية أكدت أن هاري تمت دعوته إلى الحدث، لكنه اختار رفض الدعوة. والآن، تشير التقارير إلى أنه ببساطة لم يُطلب من الزوجين الحضور في المقام الأول.

وقال متحدث باسم هاري وميغان لصحيفة "ديلي ميل": "لم يكن هناك أي اتصال بخصوص دعوة لحضور عيد ميلاد جلالة الملك القادم. ومن المخيب للآمال أن صحيفة صنداي تايمز قد أخطأت في نقل هذه القصة".

وكشف مصدر للصحيفة أن هاري وميغان لم يكونا على علم بحفلة عيد الميلاد منذ البداية. ووفقا لهم، اكتشف الزوج ذلك من خلال تقارير وسائل الإعلام. وأشار المصدر المطلع أيضًا إلى أن الافتقار إلى التواصل كان أمرًا غير طبيعي، لأنه عادة ما يتم تضمينهم على الأقل في الخطط على الرغم من خلافهم مع العائلة.

وفي سبتمبر، أعرب هاري عن احترامه لذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية خلال رحلة إلى المملكة المتحدة. على ما يبدو، لم يكن الأمير يتوقع في الأصل السماح له بالزيارة، لكن موافقة قصر باكنغهام في اللحظة الأخيرة أعطته فرصة. وقبل التوجه إلى ألعاب Invictus، قام بالتحويل إلى كنيسة القديس جورج في وندسور. ولا يبدو أن هاري التقى بوالده أو شقيقه الأمير ويليام أثناء تواجده في المدينة.

ويأتي الاحتفال في الوقت الذي يظل فيه الأمير هاري بعيدا عن العائلة المالكة منذ انفصاله عنهم في 2020.

وتفاقمت الأزمة مع تكرار هجمات هاري وزوجته ميغان ماركل على العائلة منذ مقابلتهما مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري في 2021 ثم مسلسلهما الوثائقي على "نتفليكس"، وأخيرا مذكرات هاري المثيرة للجدل "سبير" (البديل).

ويلقي العاهل البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، خطاب العرش للمرة الأولى منذ خلف والدته، حيث سيحدّد بصفته ملكا، أولويات الحكومة البريطانية أمام البرلمان، في إطار تقليد سياسي يجذب اهتماماً خاصّاً مع اقتراب الانتخابات.

غير أنّ هذا التقليد الذي تطغى عليه مظاهر الأبهة، والذي يعود إلى قرون عدة، ليس الأول تماماً بالنسبة إلى الملك. فعندما كان تشارلز لا يزال وريثا للعرش، تلا الخطاب الأخير للعرش في مايو 2022 نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت صحّتها هشّة. يومها، جلس على العرش المخصص لزوج الملك، وبقي عرش أمّه فارغاً حيث وُضع تاجها على وسادة مخملية.

ومن المقرّر افتتاح الجلسة البرلمانية بكلمة الملك، التي أعدّها رئيس الوزراء ريشي سوناك.