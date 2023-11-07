ما حقيقة تعرض الرئيس الفلسطيني لمحاولة إغتيال؟

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نفى مصدر في إدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقارير التي تحدثت عن تعرض موكبه لإطلاق نار، كما ذكرت عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في إدارة الرئيس الفلسطيني أن الأنباء التي تحدثت عن إطلاق النار على موكب عباس غير صحيحة. وقال: “هذا ليس صحيحا. لم يكن هناك إطلاق نار على موكب عباس”.

وبحسب قوله، فإن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى مواجهة جرت في مخيم الجلزون للاجئين بين قوات الأمن وأحد المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إليور ليفي، أن ما تم تداوله، ملاحقة أمنية لأحد المطلوبين.

وقال: “لنغلق قصة أبو مازن ومحاولة الاغتيال المزعومة: أخبرني مصدر فلسطيني مطلع على التفاصيل أن قوات الأمن الفلسطينية نفذت عملية اعتقال بحق تاجر مخدرات، تلا ذلك تبادل لإطلاق النار ومر موكب أبو مازن في مكان قريب دون اتصال”.