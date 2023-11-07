مساعدات أوروبية للأردن مع احتدام الحرب بين "إسرائيل" وغزة...هذا ما بلغته!

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أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن مساعدات جديدة للأردن تزيد عن 900 مليون يورو بعد محادثات بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والعاهل الأردني عبدالله الثاني طغت عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وشكرت فون دير لايين العاهل الأردني على "دوره الحاسم في تحقيق الاستقرار في المنطقة" وسط مخاوف من توسّع إقليمي للصراع. وقالت: "أكّدت موقفي بشأن عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ودعم الاتحاد الأوروبي لحلّ الدولتين".



وجاء في بيان أن "المحادثات ركّزت على التطورات الأخيرة والحاجة إلى تجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة، حيث يلعب الأردن دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار".



وأضافت فون دير لايين أن حزمة الدعم الأوروبية تُقدّر قيمتها بـ902 مليون يورو، هي 402 مليون يورو من الهبات و500 مليون يورو في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.



ونوّهت إلى أن المساعدات المالية هدفها دعم "عملية الإصلاح في الأردن وتحديث اقتصاده".



والجزء الأكبر من هذا المبلغ مخصص لتحسين إمدادات المياه في المملكة الجافة، في حين أن التمويل الآخر سيذهب إلى تعليم الشباب وخطط السياحة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.