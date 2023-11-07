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لماذا رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن؟

7
NOVEMBER
2023
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كشفت صحيفة تركية سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره الأميركي الزائر أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، في مسألة ربما توصف بأنها تتعدى العرف الدبلوماسي.

وكان بلينكن وصل أنقرة أمس، وناقش مع نظيره التركي جهود توسيع المساعدات الإنسانية في غزة ومنع توسع الصراع في المنطقة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لبلينكن وهو يصافح فيدان بقوة قبل أن يقترب منه ويحاول معانقته، غير أن الوزير التركي ظهر وكأنه يحاول الامتناع عن هذا العناق.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة الوزير بلينكن، "معانقة نظيره التركي خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".

غير أن صحيفة "حرييت" التركية كشفت السبب وراء هذا الحدث الدبلوماسي الغريب.

وبررت الصحيفة التركية سبب رفض وزير الخارجية التركي معانقة أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أنه يرجع إلى "عدم لباقة" من جانب الوزير الأميركي قبل اللقاء بقليل.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما وصلت سيارة الوزير الأميركي إلى مقر وزارة الخارجية التركية، وقف الوزير التركي فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل أي وزير عند استقبال وزير زائر.

واستطردت الصحيفة تقول أن بلينكن لم يخرج من سيارته مباشرة عقب وصولها، مشيرة إلى أنه ظل داخل السيارة يتحدث عبر الهاتف، الأمر الذي يبدو أنه أثارة حفيظة الوزير التركي الذي عاد إلى داخل المبنى.

وربما يكون هذا التفسير الوحيد لعدم معانقة الوزير التركي لنظيره الأميركي الزائر.

على أي حال، بعد هذه الحادثة، دخل الجانبان التركي والأميركي في مفاوضات استغرقت أكثر من 90 دقيقة.

 

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