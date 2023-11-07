جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور

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قررت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، استدعاء جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة الشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني.

وأضافت أن الدبلوماسيين سيقدمون "إحاطة كاملة" عن الوضع للحكومة.

وبهذا تلحق جنوب إفريقيا بتشاد وكولومبيا وتشيلي والأردن وهندوراس وتركيا، في حين كانت بوليفيا قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية حملة القصف المدمرة على قطاع غزة.

وكانت تشاد استدعت أمس الأحد القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل، ودانت "خسارة أرواح العديد من المواطنين الأبرياء في غزة"، وأصبحت أول دولة إفريقية تتخذ هذه الخطوة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وتدعو تشاد إلى "وقف لإطلاق النار يؤدي إلى حل مستقر للقضية الفلسطينية".