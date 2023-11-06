بجانب حاملتي طائرات.. غواصة نووية أميركية للشرق المتوسط

A + A -

انضمت غواصة نووية أميركية إلى حاملتي طائرات أميركيتين في الشرق الأوسط وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأميركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، تويتر سابقا، اليوم الاثنين، إن الغواصة النووية من فئة "أوهايو" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الغواصة "أوهايو" وصلت، أمس الأحد، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط.

وستنضم الغواصة "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأميركي في المنطقة.

وكانت حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وصلت إلى شرق البحر المتوسط قرب غزة، في أعقاب الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في العملية التي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

ثم أرسلت واشنطن حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور"، ضمن حزمة مساعدات قدمتها واشنطن لإسرائيل بعد هجوم حماس.

وكان نشر حاملتي الطائرات في المنطقة هو المرة الأولى منذ مارس 2020، عندما أدت الهجمات الصاروخية التي استهدفت "معسكر التاجي"، وهي منشأة عسكرية عراقية شمال بغداد، إلى مقتل جنديين أميركيين وبريطاني واحد.