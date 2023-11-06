بالمسيرات... المقاومة العراقية تستهدف قاعدة «تل بيدر» الأميركية في الحسكة

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الوطن السورية: واصلت المقاومة العراقية استهدافها قواعد الاحتلال الأميركي غير الشرعية في سورية رداً على دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وذكر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية العراقية أمس في بيان نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن مقاتلي المقاومة استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في تل بيدر غرب مدينة الحسكة بالطيران المسير وأنه تم إصابتها بشكل مباشر.

وأول من أمس، استهدفت المقاومة العراقية قاعدة الاحتلال الأميركي في منطقة الشدادي جنوب مدينة الحسكة بالصواريخ، وأصابتها بشكل مباشر، عقب استهدافها قاعدة حرير الأميركية شمال العراق بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر أيضاً.

ومنذ أيام تتعرض قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسورية لهجمات بالصواريخ والطيران المسير من المقاومة الإسلامية في العراق رداً على دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وفي نهاية الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن العسكريين الأميركيين في سورية والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة خلال الـ13 يوماً الأخيرة، وأشارت إلى أن الهجمات نفذت بوساطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفةً: إن «الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأميركية بنجاح».

والجمعة أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، أنها ستبدأ من الأسبوع الجاري بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد.

وقالت المقاومة في بيانها: «نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأراً للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل (الجاري)، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة».