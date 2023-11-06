living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالمسيرات... المقاومة العراقية تستهدف قاعدة «تل بيدر» الأميركية في الحسكة

6
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: واصلت المقاومة العراقية استهدافها قواعد الاحتلال الأميركي غير الشرعية في سورية رداً على دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

 

وذكر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية العراقية أمس في بيان نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن مقاتلي المقاومة استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في تل بيدر غرب مدينة الحسكة بالطيران المسير وأنه تم إصابتها بشكل مباشر.

 

وأول من أمس، استهدفت المقاومة العراقية قاعدة الاحتلال الأميركي في منطقة الشدادي جنوب مدينة الحسكة بالصواريخ، وأصابتها بشكل مباشر، عقب استهدافها قاعدة حرير الأميركية شمال العراق بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر أيضاً.

 

ومنذ أيام تتعرض قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسورية لهجمات بالصواريخ والطيران المسير من المقاومة الإسلامية في العراق رداً على دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

 

وفي نهاية الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن العسكريين الأميركيين في سورية والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة خلال الـ13 يوماً الأخيرة، وأشارت إلى أن الهجمات نفذت بوساطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفةً: إن «الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأميركية بنجاح».

 

والجمعة أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، أنها ستبدأ من الأسبوع الجاري بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد.

 

وقالت المقاومة في بيانها: «نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأراً للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل (الجاري)، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   