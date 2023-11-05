وزير خارجية إيران: اتساع نطاق حرب غزة «أمر لا مفر منه»

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الشرق الأوسط السعودية: نقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القول إن اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة «أمر لا مفر منه» في ظل تصاعد ما وصفه بالعدوان على المدنيين.

ونسبت الوكالة للوزير الإيراني القول في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الدعم الأميركي لإسرائيل هو «السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة».

وذكرت أيضاً أن الوزيرين «اتفقا على دعم الشعب الفلسطيني خلال بحثهما التطورات الراهنة في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.