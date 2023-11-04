إسرائيل ترفض هدنة إنسانية في غزة وتستهدف سيارة إسعاف

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رفضت إسرائيل فكرة "هدن إنسانية" تطالب بها الولايات المتحدة في قطاع غزة فيما تواصل هجومها الذي باشرته قبل شهر تقريبا على حركة حماس مع "عملية برية مكثفة" وضربات استهدفت إحداها سيارة إسعاف خلفت 15 قتيلا وفقا لحماس، بحسب "فرانس برس".

بعد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة "هدنة موقتة" من دون الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس ويبلغ عددهم 240 شخصا على الأقل.

ويواصل بلينكن جهوده في عمان، حيث يلتقي الملك عبدالله الثاني ونظيره الأردني أيمن الصفدي على أن يشارك في اجتماع مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن.

وفيما تعارض الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار، دعت مرات عدة إلى وقف المعارك بشكل موقت بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مركز وعنيف منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/اكتوبر ولحصار مطبق بعد يومين على ذلك.