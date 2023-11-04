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موظفة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بالتورط في إبادة جماعية في غزة

4
NOVEMBER
2023
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أفاد موقع Axios بأن سيلفيا يعقوب الموظفة في الخارجية الأمريكية، اتهمت عبر موقع التواصل الاجتماعي X، الرئيس جو بايدن بالتورط في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين، التعبير عن عدم رضاهم عن سياسات حكومة بلادهم، من خلال تصريحات خاصة داخل الوزارة.

ونوه الموقع بأن الموظفة بعثت برسالة من أجل جمع التوقيعات على بيانها بمناشدة بشأن النزاع الفلسطيني -الإسرائيلي. وهي خلال ذلك، أعربت أيضا عن استيائها على شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن.

وردا على تغريدة من بايدن يدعو فيها إلى زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، كتبت يعقوب يوم الخميس: "أنتم تقدمون مساعدات عسكرية أكبر بكثير للحكومة التي تهاجم سكان غزة الأبرياء بشكل عشوائي.. أنتم متواطئون في الإبادة الجماعية".

 

ووفقا للموقع، بعد أن التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كتبت الموظفة المذكورة أعلاه أنها (هاريس) كانت بعيدة كل البعد عن الواقع.

وأكد موقع Axios، أن سيلفيا يعقوب قامت بعد ذلك بتقييد الوصول إلى رسائلها ومنشوراتها.

ويشار إلى أن سيلفيا يعقوب هي مواطنة أمريكية من أصول مصرية، وتعمل في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

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