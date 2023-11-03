مراسل ميداني ينجو من الموت بأعجوبة!

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قال مراسل RT في غزة مصطفى البايض، مساء يوم الجمعة، إنه نجا من الموت بأعجوبة من قصف إسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بشكل مباشر.

وصرح المراسل بأن مئات الضحايا والمصابين سقطوا في القصف المباشر الذي استهدف أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف قافلة جرحى كانت متجهة من مجمع الشفاء الطبي باتجاه معبر رفح.

وأفاد المراسل بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في القصف الذي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي.

من جهته، صرح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، بأن ما حدث من استهداف لبوابة مجمع الشفاء الطبي جريمة متكاملة الأركان، مشيرا إلى مقتل 60 شخصا على الأقل في القصف.

وذكر محمد أبو سلمية أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، مؤكدا أن طواقم طبية ومسعفين قتلوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.

وأوضح أنه لا يوجد سنتميتر واحد في المجمع لا يوجد به نازحون.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بمقتل عشرات الفلسطينيين بغارات إسرائيلية مركزة في وسط قطاع غزة وجنوبه.

وقال إن 15 فلسطينيا قتلوا في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل عائلة "عواد" الذي يؤوي عشرات النازحين في الحي الإماراتي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشار أيضا إلى أن 8 أطفال قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت طريق البحر قرب وادي غزة وسط القطاع.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات مركزة على عدد من المنازل من غرب مفترق العيون وحتى نادي الصداقة غرب غزة وفي محيط مستشفى القدس في تل الهوا.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

هذا وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.