العاصفة "سيارا" تضرب غرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن الملايين

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ضربت رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة ساحل فرنسا الأطلسي خلال الليل، فيما تجتاح العاصفة سيارا البلدان بجميع أنحاء غرب أوروبا، وتقتلع الأشجار وتحطم النوافذ، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء ع 1.2 مليون أسرة فرنسية يوم الخميس.

واندفعت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالعاصفة إلى الشاطئ في الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة من مخاطر الفيضانات، وحثت الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وألغت شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" جميع الرحلات الجوية من بداية الظهيرة حتى نهاية اليوم، بسبب سرعة الرياح العالية المستمرة والعواصف القوية المتوقعة في هولندا.

تم تأكيد حالة وفاة مرتبطة بالطقس في فرنسا. وقال وزير النقل كليمنت بون إن سائق شاحنة قتل عندما اصطدمت مركبته بشجرة في منطقة "أن" الداخلية بشمال فرنسا.

صدرت تحذيرات لجميع سواحل البر الرئيسي الفرنسي تقريبا من الطقس القاسي صباح الخميس، من كاليه على القنال الإنجليزي على طول الطريق وصولاً إلى شواطئ المحيط الأطلسي وإسبانيا، بالإضافة إلى جزء كبير من ساحل فرنسا على البحر الأبيض المتوسط وكورسيكا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية عن سرعة رياح قياسية بلغت 180 كيلومترا في الساعة على طول ساحل بريتاني. وصلت سرعة الرياح إلى 160 كيلومترا في الساعة على ساحل نورماندي، وما يصل إلى 150 كيلومترا في الساعة بالمناطق الداخلية. ومن المتوقع اضطراب الموج إلى ارتفاع يبلغ حوالي 10 أمتار في الطرف الشمالي الغربي من البلاد.

أُلغيت حركة القطارات المحلية في منطقة واسعة من غرب فرنسا، وأُغلقت جميع الطرق بمنطقة فينيستير في بريتاني صباح الخميس. وحث بون الناس على تجنب القيادة وتوخي الحذر على الأقل عند السفر عبر المناطق التي بها تحذيرات من الطقس.