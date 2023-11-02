أنصار الله: إصرار أميركا على استمرار العدوان على غزة دعوةٌ صريحة إلى إشعال المنطقة

A + A -

أكّد المتحدث باسم حركة أنصار الله، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، أنّ إصرار الولايات المتحدة على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزّة يُعَدّ دعوةً إلى إشعال الصراع في المنطقة.

وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله، في منصة "أكس"، إنّ إصرار الولايات المتحدة على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزّة، وقول مسؤوليها إنّ الوقت لا يزال مبكّراً على وقف إطلاق النار، دعوةٌ صريحة إلى إشعال المنطقة.

وأوضح أنّ المنطق الأميركي مخالفٌ لزعم الولايات المتحدة أنّها لا ترغب في توسيع الصراع.

وأكّد عبد السلام أنّ "الولايات المتحدة تدرك أنّ شعوب المنطقة لن تسكت عن هذا الصلف الأميركي الإسرائيلي، وأنّ استمرار الصهاينة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية لن يعود عليهم إلّا بالهزيمة الماحقة".