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الخارجية الفلسطينية طالبت الدول بمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال والضغط عليها لوقف حربها المدمرة على غزة

2
NOVEMBER
2023
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 دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، في بيان، "حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، والمتواصلة لليوم الـ27 على التوالي، بما تخلفه يوميا من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الإنساني في قطاع غزة، وبما يشمل أيضا الاستهداف المتصاعد للمستشفيات ومراكز الإيواء، والمدارس التابعة للأونروا التي تأوي الآلاف من المدنيين الفلسطينيين النازحين بالقوة من منازلهم، واستكمال حلقات التدمير المتواصل لمنازل المواطنين وجميع الأبنية خاصة في منطقة شمال قطاع غزة وتسويتها بالأرض، مما يؤدي كل لحظة إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين والجرحى، بمن فيهم الأطفال والنساء".

كما ادانت بشدة، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية"، "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التي تخلف باستمرار المزيد من الضحايا والمصابين والجرحى، كما حصل صباح هذا اليوم في مدينتي قلقيلية والبيرة، والتصعيد الحاصل في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية".
 
وأكدت الوزارة أن "المطلوب من المجتمع الدولي ليس فقط الاكتفاء ببعض المواقف الخجولة، التي لا تتعدى دائرة تشخيص الكارثة الإنسانية وجرائم القتل الجماعي بالطائرات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتحذير من أبعادها أو التعبير عن القلق إزائها، وليس المطلوب أيضا التحذير من انتهاكات وجرائم المستوطنين فقط، وإنما تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من تصفية لوجوده في قطاع غزة، وسلب ممنهج لأرض وطنه في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لوقف حرب الاحتلال واعتداءاته على شعبنا، ويضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
 
وطالبت الدول كافة ب "مراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة، واعتداءاتها وميليشيات مستوطنيها على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، استجابة لمطالب شعوبها التي خرجت في جميع العواصم للتنديد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، والتي تطالب بوقف الحرب فورا".

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