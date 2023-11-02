تطورات حرب غزة محور بحث بين السفيرين الفلسطيني والتركي

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استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور سفير تركيا في لبنان علي باريش اولسوي. واطلع منه على" اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يرتقي الى الابادة الجماعية بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة، من خلال ما يرتكبه ما يرتكبه جيش الاحتلال من خرق للقانون الدولي الانساني باستهداف اطفالنا ونسائنا وشيوخنا على مرأى ومسمع العالم الصامت على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الانسان الفلسطيني، والاعتداءات اليومية والمتكررة على شعبنا والاقتحامات لمدننا وقرانا في الضفة الغربية وعلى المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس".



وقدر دبور "مواقف تركيا الثابتة بدعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات والمحافل الدولية".



بدوره دان السفير التركي ب"اشد العبارات ما يقوم به الكيان الصهيوني من اعمال وحشية بربرية بارتكاب مجازر بحق المدنيين الابرياء في قطاع غزة". وعبر عن "تضامن تركيا رئيساً وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني والتزام تركيا بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية"، مؤكداً " استمرارها بدعم الشعب الفلسطيني".



كما اكد ان "الاحتلال استغل غياب الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية مما ادى الى غياب اي حلول سياسية تحقق العدالة لفلسطين".