living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باراك: "إسرائيل" قد تفقد الدعم الرسمي والشعبي في العالم خلال الأسابيع المقبلة

2
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إنّ الاحتلال قد يفقد دعم الرأي العام في أجزاء كثيرة مما سمّاه "العالم الحر"، خلال أسبوع أو أسبوعين، وذلك خلال حديثه إلى مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

 

ووفقاً له، فإنّ "إسرائيل" قد تفقد دعم العديد من حكومات العالم أيضاً، معرباً عن اعتقاده بأنّ الولايات المتحدة الأميركية "ستظل معنا"، إلا أنّ "دعمنا سيكون أكثر تعقيداً".

 

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قبل يومين، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، وبينما يواصل إعلان دعمه الذي لا لبس فيه لـ"إسرائيل"، أصبح مع كبار المسؤولين العسكريين والديبلوماسيين "أكثر انتقاداً" لما يقوم به الاحتلال منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

ووفقاً للصحيفة، فإنّ المسؤولين الأميركيين "أدركوا أن لا طريقة تقريباً من أجل كسب المزيد من الدعم الديبلوماسي لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في دول عالم الجنوب، "تتحرك في الاتجاه الآخر (أي ضدّ "إسرائيل")".

 

ورأت "نيويورك تايمز"، أنّ حتى الحلفاء الأوروبيين "منقسمون بشأن الحرب"، لافتةً إلى المسؤولين في واشنطن يدركون أنّ تمكّنوا من فعله من أجل أوكرانيا، أي بناء "تحالف من الدعم الدولي"، سيكون من المستحيل القيام به مع "إسرائيل".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   