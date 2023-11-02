باراك: "إسرائيل" قد تفقد الدعم الرسمي والشعبي في العالم خلال الأسابيع المقبلة

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إنّ الاحتلال قد يفقد دعم الرأي العام في أجزاء كثيرة مما سمّاه "العالم الحر"، خلال أسبوع أو أسبوعين، وذلك خلال حديثه إلى مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

ووفقاً له، فإنّ "إسرائيل" قد تفقد دعم العديد من حكومات العالم أيضاً، معرباً عن اعتقاده بأنّ الولايات المتحدة الأميركية "ستظل معنا"، إلا أنّ "دعمنا سيكون أكثر تعقيداً".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قبل يومين، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، وبينما يواصل إعلان دعمه الذي لا لبس فيه لـ"إسرائيل"، أصبح مع كبار المسؤولين العسكريين والديبلوماسيين "أكثر انتقاداً" لما يقوم به الاحتلال منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ المسؤولين الأميركيين "أدركوا أن لا طريقة تقريباً من أجل كسب المزيد من الدعم الديبلوماسي لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في دول عالم الجنوب، "تتحرك في الاتجاه الآخر (أي ضدّ "إسرائيل")".

ورأت "نيويورك تايمز"، أنّ حتى الحلفاء الأوروبيين "منقسمون بشأن الحرب"، لافتةً إلى المسؤولين في واشنطن يدركون أنّ تمكّنوا من فعله من أجل أوكرانيا، أي بناء "تحالف من الدعم الدولي"، سيكون من المستحيل القيام به مع "إسرائيل".