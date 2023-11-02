بايدن أمام تجمع لمناصريه: أعتقد أن هناك حاجة لهدنة في غزة

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، خلال تجمع لمناصريه في مينيسوتا إنه يعتقد أن هناك حاجة لوقف لإطلاق النار في غزة وذلك بعد أن قاطعته محتجة طالبته بالدعوة إلى هدنة.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" أن إحدى المشاركات قاطعت بايدن قائلة "أريدك أن تدعو لوقف إطلاق النار الآن". وعرفت المحتجة نفسها فيما بعد بأنها تدعى جيسيكا روزنبرغ وأنها عضو في جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" وهي جماعة ناشطة. وذكرت الشبكة أن المشاركين حاولوا إسكاتها لكن بايدن وجه حديثه إليها قائلا "أعتقد أننا بحاجة إلى هدنة".

وحين حثته على شرح ما يقصده قال الرئيس الأميركي "الهدنة تعني إتاحة وقت لإخراج المحتجزين".

وأضاف بايدن أنه يقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف لإطلاق النار لإخراج المدنيين ويحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح لأهالي غزة بدخول مصر عن طريق معبر رفح البري.