"الجيش الإسرائيلي" يعلن ارتفاع عدد القتلى بين جنوده في معارك غزة خلال الساعات الماضية إلى 16 عسكريا

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روسيا اليوم: أعلن "الجيش الإسرائيلي" ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي "القسام".

ويعلن "الجيش الإسرائيلي" تدريجيا عن قتلى بين صفوف عسكرييه، حين أعلن قبل قليل عن مقتل جندي الجندي بقصف بقذائف الهاون أطلقها مقاتلون نحو القوات الإسرائيلية.

وأشار بيان آخر قبل ساعات إلى مقتل جندي إسرائيلي آخر جديدا متأثرا بجروح أصيب بها جراء إعطاب ناقلة جند كان على متنها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.