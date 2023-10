A + A -

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين خلال اشتباكات مع حماس اليوم في قطاع غزة.

ويكشف أسماءهم ورتبهم وهم:

Staff Sgt. Roei Wolf, 20, from Ramat Gan, and Staff Sgt. Lavi Lipshitz, 20, from Modiin, who both served in the Givati Infantry Brigade’s reconnaissance unit.