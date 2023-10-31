وزير خارجية النرويج: إسرائيل ربما لم تحترم القانون الدولي بشكل كامل وما نراه في غزة مأساوي

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عبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن اعتقاد بلاده بأن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين. واعتبر بان "ما نراه في غزة هو وضع إنساني مأساوي للغاية".

ولفت بارث إيدي في تصريح له من الامارات، الى إن أوسلو تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن يتعين الالتزام بالقانون الإنساني. وذكر أن هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين والبنية التحتية المدنية. وأضاف "نعتقد أن هذا التناسب وهذا التمييز لم يُحترم بشكل كامل في بعض الحالات".

ووصف الأوضاع هناك بأنها "مروعة" في ظل انقطاع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية عن السكان وسط القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع. وذكر أن ما ظهر في صور الأقمار الصناعية من قصف لمناطق بأكملها، وتدمير لمنازل آلاف الأشخاص، ومهاجمة منشآت طبية يعتبر "بوضوح إشكالية" من منظور القانون الإنساني الدولي.

وأضاف "هذا ليس مهما من الناحية القانونية فحسب، وإنما أيضا لأنه سيأتي وقت سيتعين علينا فيه البحث عن حلول سياسية". وتابع "نحن بحاجة إلى العودة إلى القضية الأساسية وهي ما يجب القيام به بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وقال إن حل الدولتين المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو هو الحل الوحيد.