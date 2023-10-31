شركات صينية تقوم بإزالة إسرائيل من الخرائط الرقمية

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ عملاقي التكنولوجيا الصينيين "بايدو" و"علي بابا" لم يعودا يعرضان اسم إسرائيل على خرائطهما، وهي خطوة قالوا إنها تعكس "دبلوماسية بكين الغامضة في المنطقة".

وقالت الصحيفة إنّ الخرائط الموجودة على الإنترنت تظهر حدودًا ومدنًا دون تسمية إسرائيل، على عكس الدول المجاورة الأخرى.

وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خرائط قالوا إنّها تؤكد وجهة نظر "وول ستريت جورنال".

وقال التقرير إنّ "خرائط بايدو باللغة الصينية على الإنترنت ترسم الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسية، لكنها لا تحدد الدولة بالاسم بوضوح"، وفقًا للصحيفة.

ولفتت إلى أنّه "يمكن رؤية أسماء دول صغيرة مثل لوكسمبورغ في مجملها، ولكن ليس إسرائيل، في حين لم تقدم الشركات الصينية حتى الآن أي تفسير وراء هذه الخطوة".

وذكر مدير مكتب الصين في وول ستريت جورنال جوناثان تشينج، في تصريح، أنّ "مستخدمي الإنترنت في الصين أعربوا عن حيرتهم لأن اسم "إسرائيل" لا يظهر على الخرائط الرقمية من بايدو وعلي بابا، وهو غموض يتطابق مع دبلوماسية بكين الغامضة ويتناقض مع اهتمامها العام بالخرائط".