وزير الدفاع السعودي يؤكد لمستشار الأمن القومي الأميركي ضرورة وقف النار في غزة

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الشرق الأوسط السعودية: التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأحداث في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وأكد وزير الدفاع السعودي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل.

كما ناقش الأمير خالد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأميركي مستجدات الشأن اليمني، ونتائج جهود المملكة المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.