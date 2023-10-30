living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دبابات إسرائيل تصل حي الزيتون وتطلق النار على "أي سيارة تمر"

30
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توغلت دبابات إسرائيلية إلى حي على أطراف مدينة غزة، الإثنين، وقطعت شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.
 
وقال شهود عيان إن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون، مشيرا إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك.
 
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين قرب شارع صلاح الدين.
 
والإثنين توغلت قوات ومدرعات إسرائيلية بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، ووصلت إلى مناطق فيها بنايات سكنية.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في إفادة صحفية، الإثنين، إن إسرائيل "تمضي تدريجيا وفقا للخطة" في قطاع غزة.
 
وأضاف أن القوات قتلت عشرات المسلحين في قطاع غزة.
 
لكن المتحدث رفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع، حتى بعد أن أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.
 
وكانت الأمم المتحدة وأطباء حذروا من أن الغارات الجوية الإسرائيلية تضرب مناطق قريبة من مستشفيات لجأ إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب آلاف الجرحى بالداخل.
 
وقال مسؤولو إغاثة، الإثنين، إن المساعدات لا تزال أقل بكثير من احتياجات غزة التي تعاني من حصار خانق منذ أسابيع.
 
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 8 آلاف، معظمهم نساء وأطفال، بينما كانت دبابات وجنود إسرائيليون ينفذون ما وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"المرحلة الثانية" من الحرب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   