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إخلاء مطار روسي من محتجين على رحلة قادمة من إسرائيل

30
OCTOBER
2023
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أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله اعتبارا من مساء يوم الأحد، وفقما نقلت "رويترز".
 
واقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
 
 
 
ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة "إزفستيا" الروسية وقناة "آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.
 
وقبل اقتحام قاعة الوصول، حاول عدد من المتظاهرين أيضا فحص جوازات سفر الأشخاص الذين يغادرون المطار بحثا عن مواطنين إسرائيليين، وشوهد أحدهم يحمل لافتة كتب عليها "لا مكان لقتلة الأطفال في داغستان".
 
وقالت وكالة الطيران الروسية إنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.
 
وحضّت إسرائيل في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو روسيا على "حماية" رعاياها.
 
وقال البيان إن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".
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