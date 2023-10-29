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وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجارات بولاية هندية

29
OCTOBER
2023
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ذكرت وسائل إعلام هندية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب آخرون بعد عدة انفجارات في مركز للمؤتمرات في ولاية كيرالا بجنوب البلاد اليوم الأحد.
 
وأشارت تقارير إلى أن الانفجارات وقعت خلال اجتماع لطائفة "شهود يهوه" المسيحية في مركز للمؤتمرات في كالاماسيري على بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرقي كوتشي.
 
ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعليق حتى الآن، بحسب ما ذكرت رويترز.
 
 وقالت صحيفة "ماثروبيومي" المحلية إن 3 انفجارات على الأقل وقعت داخل قاعة المؤتمرات مما أدى إلى إصابة أكثر من 23 شخصا. ونُقل المصابون إلى المستشفيات.
 
وقال تي.إيه سريكومار، وهو متحدث باسم الطائفة لموقع ماثروبيومي "وقع الانفجار بعد ثوان من تأدية صلاة ضمن فعاليات اليوم. وقع الانفجار الأول في منتصف القاعة. وبعد ثوان، هز انفجاران آخران في وقت واحد جانبي القاعة".
 
ولم يتضح سبب الانفجارات حتى الآن.
 
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