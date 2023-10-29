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بعد رئاسة وزراء بريطانيا.. بوريس جونسون مذيعاً تلفزيونياً

29
OCTOBER
2023
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه سينضم قريباً إلى محطة "جي.بي نيوز" التلفزيونية، لبث "آرائه الصريحة" حول الشؤون الجارية وتسليط الضوء على "الفرص الهائلة" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وذكرت "جي.بي نيوز" أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من أوائل 2024 وسيلعب دورا رئيسيا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.
 
وأضافت حسب ما جاء في صحيفة "ذا تلغراف"، سيقوم جونسون أيضًا بتأليف وتقديم مسلسل جديد قالت القناة إنه "يعرض قوة بريطانيا حول العالم"، بالإضافة إلى تقديم برامج تلفزيونية مباشرة "من حين لآخر" في جميع أنحاء البلاد.
 
 
"وجهات نظر صريحة"
وفي مقطع فيديو نُشر على حساب GB News على تويتر، قال جونسون: “GB News هي قناة متمردة تتمتع بمتابعين مخلصين ومتزايدين. يسعدني أن أقول إنني سأنضم قريبًا - وسأعرض آرائي الصريحة حول الشؤون العالمية.
 
وكتب جونسون على منصة إكس "سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء من روسيا إلى الصين، والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا".
 
وانطلقت القناة التلفزيونية في 2021 بمزيج من الأخبار والآراء والتحليلات التي تشبه الشبكات الأميركية مثل فوكس نيوز أكثر من نظيراتها البريطانية، وتمتلك المحطة شركة أول بيرسبتكتيف بينما يرأسها آلان ماكوركيك، وأنجيلوس فرانغوبولوس كرئيس المجلس التنفيذي للشبكة.
 
يذكر أن جونسون، الذي كان الزعيم السياسي الرئيسي وراء حركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تولى عمله رئيسا للوزراء في 2019 وفاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. لكنه استقال في 2022 بعد سلسلة من الفضائح التي جعلته يخسر دعم الكثير من نواب حزب المحافظين.
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