عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة

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الشرق الأوسط السعودية: عادت الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد.

وقالت وكالة أنباء العالم العربي، أنه بات بوسع المشتركين الآن إجراء اتصالات واستقبال رسائل على الهواتف المحمولة، مشيرة إلى ضعف في الخدمة.

وأكد موقع «نتبلوكس» عودة خدمات الإنترنت في غزة، وقال إن اتصالات الإنترنت تعود في القطاع بعد تعطلها منذ يوم الجمعة.

كانت الاتصالات وشبكات الإنترنت قد توقف بشكل تام في قطاع غزة منذ مساء الجمعة الماضية، حين بدأت إسرائيل في تكثيف ضرباتها الجوية والمدفعية ومحاولة التوغل برا في القطاع.