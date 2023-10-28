سفير اسرائيل يعرب عن استيائه من تصويت ألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أعرب سفير العدو الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور اليوم، عن استيائه من امتناع ألمانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال بروسور أمام تجمع لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في شمال الراين وستفاليا: "إسرائيل تحتاج إلى دعم ألمانيا في الأمم المتحدة. إن التصويت المتمثل في الامتناع عن التصويت ليس كافيا، لأنهم لا يستطيعون القول إن حماس مسؤولة عن هذه المذبحة الرهيبة".

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، مشروع قرار صدر عن الدول العربية ويدعو إلى هدنة فورية في غزة، ووقف للقصف العدو الإسرائيلي والعمليات العسكرية.

وصوتت 120 دولة لصالح المشروع، وعارضته 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت، وكانت ألمانيا من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.