هذا هو الشرط الذي وضعته حماس لإطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين

A + A -

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلتهم خلال هجومها على فلسطين المحتلة في السابع من الشهر الحالي مقابل إطلاق جميع الأسرى الفلسطينين.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب إن "الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".

وصرح بأن حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل "ماطلت".

وتابع: إن "حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، وإذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".

يشار إلى أن قياديا من حركة "حماس" كان قد كشف أن قصف العدو الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل 50 أسيرا.