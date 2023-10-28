بالصور- حادث كبير في مصر ووفاة 32 راكباً على طريق القاهرة - الإسكندرية!

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، ، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث.