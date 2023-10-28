20 شاحنة جديدة تعبر اليوم من معبر رفح

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أفادت وكالة "سكاي نيوز" عربية ب"تحرك 20 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية من الجانب المصري من معبر رفح باتجاه معبر العوجا لفحصها قبل إعادة توجيهها إلى الجانب الفلسطيني من رفح".



وتشكل تلك الشاحنات الدفعة السادسة من المساعدات بعد توقف استمر 3 أيام منذ إرسال آخر دفعة الأربعاء الماضي التي أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استلام 10 شاحنات منها أمس الجمعة، فيما لا تزال 10 شاحنات أخرى من الدفعة الخامسة معطلة في محيط معبر العوجا - نيتسانا بانتظار الانتهاء من اجراءات التفتيش المعقدة التي تجريها السلطات الإسرائيلية.

وتحمل تلك الشاحنات آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس التي يحتاجها قطاع غزة في هذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة، فيما تشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن الاحتياجات الفعلية للقطاع لا تقل عن 100 شاحنة يوميا، وهو ما يعكس البطء الشديد في وتيرة عبور الشاحنات نتيجة لإجراءات التفتيش الدقيق الذي تجريه السلطات الإسرائيلية الأمر الذي يعد إشكالية إنسانية على حد وصف منظمة اليونيسف.

فيما لم يسمح بإدخال شاحنات وقود إلى القطاع حتى الآن.