أميركا توجّه "نصيحة خاصة" لإسرائيل!

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وجّهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "نصيحة خاصة" لإسرائيل بإعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري كبير في قطاع غزة واعتماد عملية "استئصال" دقيقة باستخدام الطائرات وقوات العمليات الخاصة لتنفيذ غارات دقيقة وموجهة لأهداف وبنية تحتية عالية القيمة لحماس، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" .

ونقلت الصحيفة الأميركية عن خمسة مسؤولين أميركيين مطلعين على المناقشات أن مسؤولي الإدارة قلقون من التداعيات المحتملة لهجوم بري كامل، وأنهم يشككون في أنه قد يحقق هدف إسرائيل المعلن وهو القضاء على حماس.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة إنهم قلقون أيضا من أن ذلك قد يعرقل المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح ما يقرب من 200 رهينة، في وقت يعتقد الدبلوماسيون أنهم حققوا تقدما "كبيرا" في الأيام الأخيرة لتحرير عدد منهم، ومن المحتمل أن يكون من بينهم بعض الأميركيين.