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جبهة خامسة "تشغل بال" العدو الإسرائيلي!

27
OCTOBER
2023
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معلق الشؤون العسكرية في "القناة 13"، ألون بن ديفيد، يؤكد أن اليمن جبهة خامسة تشغل كيان الاحتلال، مشيراً إلى طائرات غير مأهولة أطلقت من اليمن نحو "إسرائيل".

جبهة خامسة تقلق "إسرائيل" في هذه الأيام، إضافةً إلى قطاع غزّة، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية. فوفق وسائل إعلام إسرائيلية يُشغل اليمن كيان الاحتلال من جهة الجنوب.

وقال معلق الشؤون العسكرية في "القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن ديفيد، إنّ طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت "تهديدات" في سماء البحر الأحمر، مضيفاً أنّ "طائرات غير مأهولة أطلقت من اليمن نحو إسرائيل".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية في إريتريا للميادين، هجومين تعرضت لهما قوات إسرائيلية في إريتريا، بالتزامن مع معركة "طوفان الأقصى".

وبيّنت المصادر أنّ الهجوم الأوّل وقع في قاعدة إسرائيلية في أرخبيل دهلك، وأنّ هجوماً آخر استهدف أعلى قمة في جبل "أمبا سوير"، التي تتخذ منها القوات الإسرائيلية مركز مراقبة في البحر الأحمر.

وأكّدت المصادر مقتل ضابط وسط تكتم إسرائيلي شديد، فيما لم تتبنَّ أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن الهجومين.

وفي 22 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، أنّه إذا استمر الاعتداء على غزة، فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر، مضيفاً أنّ صنعاء ساهمت وستساهم، عبر كل الإمكانات، في الرد على المجازر في غزة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف المقاومة العراقية المستمر لقواعد القوات الأميركية في العراق وسوريا، من بينها: عين الأسد، الشدادي، حرير، التنف، كونيكو، وحقل العمر النفطي، بالإضافة إلى استهداف القوات الأميركية في "مطار أبو حجر - خراب الجير".

 

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