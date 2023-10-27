العالم يشهد خسوفاً جزئياً للقمر غدًا السبت

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أشار مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة في بيان :



يشهد العالم خسوفا جزئيا للقمر ليلة السبت على الأحد 28-29 تشرين الأول 2023م، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية، كما وأنه يشاهد من جميع قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكيتين.



وسيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 06:01 مساء بتوقيت غرينتش ( 09:01 مساء توقيت لبنان)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة.



في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 07:35 مساء بتوقيت غرينتش.



وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 08:14 مساء بتوقيت غرينتش، وعندها يكون الخسوف مرئيا بشكل واضح.



وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساء بتوقيت غرينتش.



في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 10:27 مساء بتوقيت غرينتش. وسيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.



وعادة لا يلاحظ الراصد أي اختلاف على لمعان القمر في أول وآخر 30-45 دقيقة من الخسوف، لأن القمر يكون وقتها في منطقة شبه الظل ولا تكون الأرض قد حجبت قدرا كافيا من أشعة الشمس يمكن ملاحظته بالعين المجردة. وفي بداية الخسوف يلاحظ خفوت إضاءة القمر من الناحية الشرقية من قرصه (يسار القرص)، أما عند ذروة الخسوف فسيبدو القمر البدر على هيئة قرص شاحب اللون من الجهة الجنوبية مع اختفاء جزء يسير منه من الأسفل.



سيحدث الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر إلى الحضيض (أقرب نقطة من الأرض)، وسيكون القمر وقت الخسوف في برج الحمل. وسيكون خسوف القمر الجزئي القادم الذي يشاهد من أجزاء من المنطقة العربية يوم 18 أيلول 2024م، في حين سيكون الخسوف الكلي القادم الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 07 أيلول 2025م.



ويحدث الخسوف دائما عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من جهة الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهرا في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وعندها يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي. أما وقت الخسوف الجزئي فإن جزءا من القمر يختفي فقط، ويبقى باقي قرص القمر ظاهرا.